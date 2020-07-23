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Dünyanın konuştuğu dolandırıcılığı sonrası ve 'a büyük şok!

haberi: dolandırıcıları ünlü isimleri taklit ederek kurbanlarını ağına düşürüyor. ve gibi platformların bu kişilere karşı gerekli yaptırımları uygulamadığı sıkça gündeme geliyor. Apple kurucu ortağı da Bitcoin dolandırıcılıkları yüzünden YouTube ve Google’a dava açtığını duyurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 17:41 Son Güncelleme: 23.7.2020 17:44 ABONE OL
Dünyanın konuştuğu bitcoin dolandırıcılığı sonrası Youtube ve Google'a büyük şok!

Son dakika haberi... Bitcoin dolandırıcılık yöntemlerine sitelerinde izin verdikleri için YouTube ve Google'a dava açan 18 isimden biri olan Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, videolarının yada fotoğraflarının dolandırıcılar tarafından kullanıldığını belirtiyor. Videoların kaldırılmadığını belirten Apple kurucu ortağı Steve Wozniak ise imajlarının zedelendiğini belirterek YouTube ve Google'a karşı dava açtı.

DOLANDIRICILARIN KULLANDIĞI YÖNTEMLER...

Nisan ayında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse de markanın zarar gördüğünü belirterek Youtube'a Ripple ile ilgili dolandırıcılık olaylarını engellememekle suçlayarak dava açmıştı. Ardından Ripple ile ilgili dolandırıcılık yöntemlerinin çoğu platformdan kaldırılmıştı. Dolandırıcıların kullandığı yöntemler arasında ünlü isimlerin görüntüleri canlı yayınmış gibi gösteriliyor. O esnada Bitcoin ve kripto para vereceklerini vaat eden dolandırıcılar kurbanlarını ağını çekiyor. Dolandırıcıların hesabına gönderilen kripto paraların 2,3 veya 5 katı karşılık verileceği belirtiliyor.

Zaman zaman yayınlarında SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi ünlü isimleri kullanan dolandırıcılar Bitcoin (BTC) dağıtıldığına dair sahte canlı yayınlar yapıyor.

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Dünyanın konuştuğu bitcoin dolandırıcılığı sonrası Youtube ve Google'a büyük şok!
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