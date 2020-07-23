Güvenilir liman altına hücum

Koronvirüste vaka sayılarının tekrar artmaya başlaması, yavaşlayan büyüme, zayıflayan dolar ve ABD'de negatife dönen faizler, dünyada güvenilir liman arayışındaki yatırımcıların başta altın olmak üzere emtiaya talebini patlattı. Altının onsu bin 866 dolarla Eylül 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Altın 2011'de bin 921 dolarla rekor kırmıştı.Küresel çapta yaşanan yükseliş iç piyasada da altının gram fiyatını 410 lira ile zirveye taşıdı. Gümüşün ons fiyatı da 22.8 dolarla 7 yılın zirvesine ulaştı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgınının daha da kötüleşeceğini açıklaması dolar endeksini 4 ayın en düşük seviyesi olan 95'e çekti. Dolardaki güç kaybının etkisiyle euro/dolar paritesi de 1.1590 ile 18 ayın en yüksek seviyesini test etti.Trump'ın, salgınla ilgili açıklamasının, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını kaydeden analistler, yeni teşvik paketleri beklentisinin likiditeyi altına yönelttiği görüşünde.Değerli metallerde, son iki gündür gümüş öncülüğünde gerçekleşen ve altını da beraberinde getiren bir hareketin yaşandığını ifade eden Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Yükselen güvenli liman alımları, büyümenin zayıflaması, koronavirüs vakalarının sayısındaki keskin artış, ABD bono faizlerinin dip seviyelerde yer alması gibi geniş perspektiften gelen desteğin yanı sıra, birkaç gündür küresel piyasalarda geniş çapta hissedilen dolar zayıflığı da etkili oluyor" değerlendirmesinde bulundu.Koronavirüste ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını pozitif etkilediğini ifade eden Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, ABD-Çin arasındaki gerilimin de süreci destekleğini bildirdi. Altında yükselişin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin altını çizen Nalbantlı, "2021'de altının onsunun 2 bin 300 dolara, gram altının ise 500 lira seviyelerine yükselmesini bekliyorum" dedi.Virüste vaka sayılarının tekrar artmaya başlamasıABD Başkanı Trump'ın açıklamarıDünyada yavaşlayan büyümeZayıflayan dolar ve düşen ABD faizleriBol likiditenin altına kaymasıYatırımcıların güvenilir liman arayışları