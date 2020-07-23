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İşletmelere 1 milyon TL dijitalleşme desteği

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
İşletmelere 1 milyon TL dijitalleşme desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı" ile yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini bildirdi. Beta Kimya A.Ş. GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreninde konuşan Varank, "Bugün KOSGEB KOBİGEL kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz. Çağrımız 17 Eylül'e kadar açık" dedi. Törene katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Türkiye'nin salgın sürecinde olduğu gibi salgın sonrasında da dünyadaki diğer ülkelerden ayrışarak hızlı şekilde yoluna devam edeceğini bildirdi.
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İşletmelere 1 milyon TL dijitalleşme desteği
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