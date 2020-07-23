Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Oruç Reis gemisi emir bekliyor! NAVTEX ilanının ardından...

gemisi emir bekliyor! NAVTEX ilanının ardından...

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi , Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanı ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor. Sismik araştırma gemisi, denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek ileri teknolojik donanıma sahip. Oruç Reis, görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz'e açılacak.

DHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:39 Son Güncelleme: 23.7.2020 10:42 ABONE OL
Oruç Reis gemisi emir bekliyor! NAVTEX ilanının ardından...

Türkiye'nin, 'in 2 Ağustos tarihine kadar Doğu Akdeniz'de sondaj ve araştırma yapacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi Antalya Limanı açıklarına demirledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için Antalya Limanı'na 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi.

Oruç Reis gemisi emir bekliyor! NAVTEX ilanının ardından...

Bu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın da dün Navtex açıklaması, bölgede tansiyonu yükseltti.

Oruç Reis gemisi emir bekliyor! NAVTEX ilanının ardından...

GÖREV EMRİ BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz ve bölgede sondaj çalışması yapacak olan 86 metre boyu 23 metre genişliğindeki 'te 55 personel görev yapıyor.

Oruç Reis gemisi emir bekliyor! NAVTEX ilanının ardından...

Sismik araştırma gemisi, denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek ileri teknolojik donanıma sahip. , görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz'e açılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oruç Reis gemisi emir bekliyor! NAVTEX ilanının ardından...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA