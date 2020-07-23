Pandeminin etkisi seyahat sigortalarını vurdu

KORONAVİRÜS salgınının pandemi ilan edilmesinin ardından hem Türkiye'de hem de dünyada yaşamın çeşitli alanlarını durma noktasına getirecek çok sayıda kısıtlama getirildi. Hava yolu, kara yolu ve deniz yolu ile gerçekleştirilen ulaşımların da kısıtlanması ile seyahat sigortaları da ciddi boyutta etkiledi. Kısıtlamalar, seyahat-sağlık sigortalarına olan talebi de giderek düşürdü. 2019'un ilk 5 ayı ve salgının yoğun olarak yaşandığı 2020 yılının ilk 5 ayı karşılaştırıldığında hem prim üretimi hem de büyümedeki reel değişimde büyük farklar göze çarpıyor. TSB'nin yayınladığı 2020 Mayıs ayı prim üretim verilerine göre seyahat sağlık branşında 38 milyon lira prim üretilirken salgının olmadığı 2019'un aynı döneminde prim üretimi 80 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Böylelikle branşta reel değişim -56,50% oldu. Salgının Türkiye'de zirve artışlar yaşadığı 2020 Nisan ayında ise seyahat-sağlık sigortalarında prim üretimi 37 milyon lira olurken, 2019'un aynı döneminde prim üretimi 58 milyon lira olmuştu.