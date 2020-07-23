‘Siber riskler hayatın bir parçası olacak’

SON aylardaki gelişmelerle beraber hayatlarımız daha önce benzeri görülmemiş bir dönüşümden geçiyor. Hayatlarımızda dijitalin artan payı ve pandemi nedeniyle şirketlere büyük esneklik kazandıran uzaktan çalışma sistemi siber saldırılar için açık hedef oluşturuyor. Evden çalışma ve evde oturma sürelerinin artmasının internet kullanımıyla beraber siber riskleri de artırdığını ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Yaşam koşullarımızın değişmesi doğal olarak alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Sadece nisan ve mayıs aylarına bakıldığında bile Türkiye'deki sabit veri kullanımının %40 seviyelerinde artış gösterdiğini gördük. Servis sağlayıcıların raporlarına göre yıllık bazda %20'ye varan artışlar var" diye konuştu. Veri kullanımının sadece internette gezinme süresindeki artışa işaret etmediğini dile getiren Erdoğan, "Eurostat verilerine göre internetten alışveriş yapanların sayısı 10 yılda 10 kat artış gösterdi. Son aylarda pandemiyle beraber bu oranın daha da arttığını söyleyebiliriz. Alışverişin yanında, uzaktan çalışma yöntemleri ve hatta vatandaşlık/kamu işlemleri de internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Kişisel verilerin bu kadar yoğun kullanılması da kimlik ve kart bilgilerini toplamaya yönelik kötü niyetli yazılımların ve hacker faaliyetlerinin artmasına neden oluyor. ABD'de COVID- 19 sonrasında kimlik hırsızlığı ve siber saldırılarla ilgili yapılan ihbarlarda %300 artış olduğu açıklandı. Hayatımızın vazgeçilmezi olan dijital dünya maalesef siber saldırı ihtimallerini de beraberinde getiriyor" dedi.Ray Sigorta'nın Cyberella Siber Güvenlik Sigortası son derece kapsamlı ve önleyici bir koruma sağlıyor. Konu siber saldırılar olduğunda hasarın önlenmesi, hasarın karşılanmasından daha önemli olabiliyor. Cyberella ile beraber sağlanan koruma yazılımı sigortalıları potansiyel saldırılardan korumakla kalmıyor, sunulan Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti sayesinde de sigortalıların kişisel verileri, poliçe süresince 7/24 internet üzerinde taranıyor. Bu taramalarda sigortalının banka hesap numarası, kimlik, ehliyet numarası, gibi takibi yapılan kişisel verileri ile karşılaşılırsa hemen poliçe sahibine uyarı gönderiliyor ve anında bir aksiyon planı oluşturuluyor. Kimlik hırsızlığına yönelik mağduriyet durumunda ise uzman danışmanlar süreç çözümlenene kadar poliçe sahibine her türlü konuda yardımcı oluyor. Yine plan kapsamında bir koruma yazılımı ücretsiz olarak veriliyor. Kimliklerin bir ya da bir kaçının çalınması veya kaybolması durumunda kimlik yenilenmesi için harç ve kart ücretlerinin yanı sıra gazeteye verilecek zayi ilanları da poliçe kapsamında karşılanıyor. Ray Sigorta Cyberella Siber Güvenlik Sigortası, ayrıca ATM'de ya da ATM'den dönerken yaşanabilecek kapkaç/gasp olaylarına karşı da teminat sağlıyor.