SON DAKİKA | Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

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SON DAKİKA | Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? 2020 emekli ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

'nın yaklaşmasıyla birlikte, emekli ikramiyeleri ve ikramiye tutarları ile ilgili vatandaşların araştırması başladı. 12 milyonu aşkın emekli, her bayramda emekli maaşına ek alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki hafta yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin Temmuz ayında hesaplara yatacağını açıklamıştı. Peki, Kurban Bayramı için emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, merak edilen tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 23.7.2020 09:43 Son Güncelleme: 23.7.2020 09:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

Emekli maaşına ek ikramiyeleri için geri sayım başladı. 12 milyından fazla emeklinin hesaplarına kısa süre içerisinde yatacak olan emekli bayram ikramiyeleri için Bakan Selçuk'tan flaş bir açıklama geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emekli ikramiyelerinin Temmuz ayı içerisinde tüm hesaplara yatacağını belirtmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son Dakika Haberi | Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

Son Dakika Haberi | Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

Son Dakika Haberi | Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.

Son Dakika Haberi | Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, 'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek.

Son Dakika Haberi | Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

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SON DAKİKA | Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?
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