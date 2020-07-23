SON DAKİKA HABERLER | Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan önce yatar mı?

Emekli maaşına ek kurban bayramı ikramiyeleri için geri sayım başladı. 12 milyından fazla emeklinin hesaplarına kısa süre içerisinde yatacak olan emekli bayram ikramiyeleri için Bakan Selçuk'tan flaş bir açıklama geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emekli ikramiyelerinin Temmuz ayı içerisinde tüm hesaplara yatacağını belirtmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…