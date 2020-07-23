SON DAKİKA: Kredi borçları 3 ay ertelendi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan bir karara göre, esnaf ve sanatkarın kredi borçları 3 ay ertelenedi. Kararla, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.