Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kredi borçları 3 ay ertelendi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA: Kredi borçları 3 ay ertelendi! Karar 'de yayımlandı

Gelen son dakika bilgisine göre coronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan esnaf ve sanatkarın kredi borçları 3 ay ertelendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın 'tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı. Kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin detaylar da belli oldu.

AA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:03 Son Güncelleme: 23.7.2020 10:14 ABONE OL
SON DAKİKA: Kredi borçları 3 ay ertelendi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika... 'de yayımlanan bir karara göre, esnaf ve sanatkarın kredi borçları 3 ay ertelenedi. Kararla, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

SON DAKİKA: Kredi borçları 3 ay ertelendi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

BAŞVURU ŞARTI ARANMAKSIZIN BORÇLAR 3 AY ERTELENDİ

Buna göre, 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi.

Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

SON DAKİKA: Kredi borçları 3 ay ertelendi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

ÇALIŞAN SAYISINDA EKSİLME TESPİT EDİLİRSE ERTELEME KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Bankanın karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Karar, 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kredi borçları 3 ay ertelendi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA