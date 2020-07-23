Yerli ve milli İHA'lara bir yenisi daha eklendi: İngiltere birlikte çalışmayı teklif etti!

DAHA BÜYÜK VE İNSANLI KONSEPT DE GÜNDEMDE

Eray Gökalp, Alesta'nın tamamen çevre dostu elektrikli motor ve itki sistemine sahip olduğunu, tam otonom şekilde tüm görevleri icra edebildiğini anlattı.

İleride Alesta'nın daha büyük versiyonlarını geliştirmeyi, hem insanlı hem insansız uçabilen bir araca dönüştürebilmeyi hedeflediklerini belirten Gökalp, "İleride hava taksiler de konuşuluyor. Meskun mahallerde İHA'ların uçuş kısıtlamaları var. Bunları da yenebilmek adına hem insanlı hem insansız uçabilecek özellikte araç olacak." dedi.

Alesta'nın yer testlerini 1-2 hafta içinde tamamlayacaklarını vurgulayan Gökalp, şu ifadeleri kullandı:

"Proje bu ay sonu, ağustosun ilk haftalarında uçuş testlerine geçecek. Bu haliyle buna konsept versiyon adını veriyoruz. Nispeten ufak bir uçak. Burada amacımız konsepti potansiyel kullanıcılara tanıtmak ve daha büyük performanslı uçakları bu konfigürasyon temelinde geliştirebilmek. Uçuş testlerine önümüzdeki haftalarda başlayacağız. Bu konfigürasyon talep edilirse hizmete alınması en geç sene sonuna kadar olabilir."

Gökalp, Alesta'nın değişik faydalı yükler ve sensörler entegre edilerek keşif-gözetleme, istihbarat, afet ve yangınla mücadele gibi görevleri yerine getirebileceğini söyledi.

8 kilogram faydalı yük taşıyabilen aracın, yeterli bulunması halinde 2021 başında seri üretime başlayabileceğini belirten Gökalp, "Müşterimiz daha büyük kapasiteli bir uçağa ihtiyaç duyuyorsa, mesela '30-50-100 kilogram faydalı yük taşımak istiyorum, kargo taşımak, farklı görev operasyonları yapmak istiyorum' derse daha büyüğü de ilave 1 seneye kadar hazır olur.'' diye konuştu.