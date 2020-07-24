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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

, rekor tazelemeye devam ediyor. Son yılların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları ile ilgili anlık değişimler, uzman yorumları ve son dakika haberleri hem yatırımcılar hem de ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 24 Temmuz Cuma altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 07:01 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan piyasalarda haftanın son işlem gününe hareketli bir giriş yapan , rekor tazelemeye devam ediyor. Gram altın fiyatı 415 TL seviyesine ulaşırken çeyrek altın fiyatı 677 TL bandında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz 2020 Cuma tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020 CUMA

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

ATA ALTIN

  • Alış: 2.779,50
  • Satış: 2.794,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.762,00
  • Satış: 2.804,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

GRAM ALTIN

  • Alış: 414,97
  • Satış: 415,07

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.349,70
  • Satış: 1.366,70

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 676,60
  • Satış: 684,10

TAM ALTIN

  • Alış: 2.664,76
  • Satış: 2.716,02

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

GRAM ALTIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1894 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.

Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

GRAM ALTININ YIL BAŞINDAN BU YANA GETİRİSİ YÜZDE 42'Yİ AŞTI

417 lirayı test ederek yeni tarihi zirvesini test etmiş oldu. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi altın talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor.

Gram altın 2020 yılının başından itibaren yaklaşık yüzde 42 kazanç getirirken, ons altın tarafında bu oran yüzde 24 olarak göze çarptı.

Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

CITI: ONS ALTIN 2000 DOLARI GÖREBİLİR

Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırmasını bekliyor. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle ons altın fiyatlarının 2000 doları aşmasını muhtemel görüyor.

Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

Citigroup analistlerinin üçüncü çeyrek emtia görünümü raporunda altındaki yükselişin nedeni "Genişleyici para politikası, düşük reel faizler, rekor ETF girişleri ve altın varlıklarına talebin artması yükselişi destekleyen unsurlar" olarak açıklandı

Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

  1. Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
  2. Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.
  3. Artan likiditenin bir kısmı da borsalara kayıyor. Küresel düzeyde hisse senedi piyasaları özellikle teknoloji şirketleri önderliğinde rekorlara imza attı.
  4. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
  5. Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
  6. Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.
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Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları
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