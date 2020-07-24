Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan piyasalarda haftanın son işlem gününe hareketli bir giriş yapan altın fiyatları, rekor tazelemeye devam ediyor. Gram altın fiyatı 415 TL seviyesine ulaşırken çeyrek altın fiyatı 677 TL bandında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz 2020 Cuma tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020 CUMA
Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.
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CUMHURİYET ALTIN
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GRAM ALTIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ
Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1894 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, gram altın fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.
GRAM ALTININ YIL BAŞINDAN BU YANA GETİRİSİ YÜZDE 42'Yİ AŞTI
Gram altın 417 lirayı test ederek yeni tarihi zirvesini test etmiş oldu. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi altın talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor.
Gram altın 2020 yılının başından itibaren yaklaşık yüzde 42 kazanç getirirken, ons altın tarafında bu oran yüzde 24 olarak göze çarptı.
CITI: ONS ALTIN 2000 DOLARI GÖREBİLİR
Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırmasını bekliyor. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle ons altın fiyatlarının 2000 doları aşmasını muhtemel görüyor.
Citigroup analistlerinin üçüncü çeyrek emtia görünümü raporunda altındaki yükselişin nedeni "Genişleyici para politikası, düşük reel faizler, rekor ETF girişleri ve altın varlıklarına talebin artması yükselişi destekleyen unsurlar" olarak açıklandı
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?