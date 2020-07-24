Altın fiyatları son dakika haberleri: Tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz Cuma uzman yorumları

Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan piyasalarda haftanın son işlem gününe hareketli bir giriş yapan altın fiyatları, rekor tazelemeye devam ediyor. Gram altın fiyatı 415 TL seviyesine ulaşırken çeyrek altın fiyatı 677 TL bandında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 24 Temmuz 2020 Cuma tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020 CUMA

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.