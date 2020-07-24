Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarı hizmete girdi!

Sekmen ayrıca "İlaveten Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelik doğrultusunda 'Hayvan Satış Yeri', 'Hayvan Pazarı', 'Canlı Hayvan Borsası', 'Hayvan Toplama ve Satış Merkezi' ile 'Hayvan Park ve Panayırları' olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda tüm standartları sağlanan satış yerimiz yakın zamanda 'Besi Materyali Toplama ve Hayvan Satış Yeri' olarak ruhsatlandırılarak da hizmet verecektir. Tüm tedarikçilerimizin hizmetine açılan pazarımız şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah tarımsal üretime dayalı hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi atılımlarımız noktasında bu yatırımımız yakın gelecekte çok büyük bir ihtiyaca cevap veriyor olacak" diye konuştu.