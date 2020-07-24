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Corona nedeniyle askıya alınmıştı! 'dan 'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor

Corona virüs (Kovid-19) salgınındaki normalleşme dönemiyle birlikte havacılık sektörü de hız kazanmaya başlıyor. Salgın nedeniyle askıya alınan 'dan 'ye uçak seferleri pazar gününden itibaren yeniden başlıyor.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 10:21 Son Güncelleme: 24.7.2020 10:27 ABONE OL
Corona nedeniyle askıya alınmıştı! Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor

Başkent Trablus'taki Mitika Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, devlete bağlı Afriqiyah Havayolları ve özel havayolu şirketi Libyan Wings'in gelecek pazardan itibaren Türkiye'ye uçak seferlerine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Afriqiyah Havayolları'ndan alınan bilgiye göre Libyalıların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin veren Başkanlık Konseyi kararı gereği, yalnızca gidiş olarak haftada 4 sefer yapılacağı kaydedildi.

Libyan Wings Havayolları'nın ise Uluslararası Havalimanı Misrata'dan haftada 3 sefer gerçekleştireceği aktarıldı. Libya Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta kara ve hava sınırlarını kapama kararı almıştı.

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Corona nedeniyle askıya alınmıştı! Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor
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