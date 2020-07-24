Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak, tarih belli mi? Milyonlarca emeklinin gözü o tarihlerde…

Emekli maaş zammının 5.75 olarak açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, maaş farkları ile ilgili araştırma yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti. Peki, Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak, tarih belli mi?

EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Emekli Sandığı ödemeleri ise 29 Temmuz'a kadar tamamlanacak.