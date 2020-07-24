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maaşı farkları ne zaman yatacak, tarih belli mi? Milyonlarca emeklinin gözü o tarihlerde…

Türkiye’de milyonlarca emekli maaş farkları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre, memur ve emekli maaşlarına artış geldi. Yapılan açıklamaya göre ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği duyuruldu. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 24.7.2020 13:31 ABONE OL
Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak, tarih belli mi? Milyonlarca emeklinin gözü o tarihlerde…

maaş zammının 5.75 olarak açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, maaş farkları ile ilgili araştırma yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti. Peki, , tarih belli mi?

EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Emekli Sandığı ödemeleri ise 29 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak, tarih belli mi? Milyonlarca emeklinin gözü o tarihlerde…

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI KAÇ PARA OLACAK?

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMURA: 207 TL ZAM

Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.

Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak, tarih belli mi? Milyonlarca emeklinin gözü o tarihlerde…

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 72 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek. Bu emekli zammı hissetmeyecek…

Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak, tarih belli mi? Milyonlarca emeklinin gözü o tarihlerde…

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 88 TL

En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı.

Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak, tarih belli mi? Milyonlarca emeklinin gözü o tarihlerde…

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 83TL

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı.

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Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak, tarih belli mi? Milyonlarca emeklinin gözü o tarihlerde…
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