MTV ödemeleri son tarih araç sahibi vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. MTV ödeme tutarı, bankalar ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden yatırılabilecek. Son ödeme tarihi hakkında bilgi almak isteyenler ise araştırmalarına hız kazandırdı. Yılda iki kez yapılan MTV ödemeleri son gün ne zaman? 2020 MTV 2.taksit ödemesi son tarihi ne zaman, ayın kaçında?
MTV son ödeme tarihi 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.
İşte MTV ödemeleri detayları...
MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
MTV 2020 için ikinci taksit ödemelerinde son tarihler yaklaştı. MTV son ödeme tarihi 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.
Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.
Henüz ikinci taksit ödemesini yapmayan vatandaşlar, dilerlerse bankaları üzerinden bu tutarı da taksitlendirme şansına sahip olabiliyor.
MTV 2020 2. TAKSİT ÖDEME NASIL YAPILIR?
MTV 2020 Temmuz ayı ödemeleri www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.
MTV ödeme işlemi için öncelikle aşağıdaki vereceğimiz linke tıklayın.
MTV ÖDEMELERİ 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.
Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.
Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.
Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, 'Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum' kutucuğunu işaretleyiniz.
T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.
Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)
Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)
Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.
Bilgileri doğru girdikten sonra karşınıza kişisel bilgiler ve araç bilgileri gelecektir. Bu ekranda yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi" butonuna tıklayın.MTV taksitleriniz karşınıza çıkacaktır. Ödemek istediğiniz MTV taksitini seçtikten sonra öde butonuna tıklayınız.
Bu aşamada kredi kartı ile ödeme ekranı aracılığıyla bilgilerinizi girerek ödemenizi bankanızın tanıdığı taksit haklarına göre tamamlayabilirsiniz.Taksit imkanları hakkında bilgi edinmek için bankanızla görüşebilirsiniz.
DEVLET BANKALARININ SAĞLADIĞI TAKSİT İMKANI
Ziraat BankasıKampanya 1-31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünebilecek.
Vakıfbank
VakıfBank Worldcard ile 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında banka kanallarından yapılacak MTV ödemelerine işlem anında faizsiz 3 taksit yapılabilecek.
gib.gov.tr üzerinden yapılacak MTV ödemeleri ekstreye faizsiz 2 taksit olarak yansıtılacak.
Halkbank
1 -31 Temmuz tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog'dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek.