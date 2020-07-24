MÜSİAD ile Letven Capital’den 200 milyon liralık yatırım

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Letven Capital, tarım, gıda ve teknolojileri alanına odaklı TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda işbirliği yaptı. Bu kapsamda söz konusu alanlara 2 yılda 200 milyon liralık yatırım hedefleniyor. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin 150 milyar dolarlık üretim ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefine 2023'te ulaşabilmesi için tarım ve gıda sektörünün stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti. Türkiye'nin gıda ve tarım sektöründe son 20 yıldır net ihracatçı olduğunu ifade eden Kaan, yıllık ortalama yüzde 7.5'lik ihracat büyüme oranıyla dünyada ilk sıralarda yer aldığını vurguladı. Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç ise uzun süredir tarım, gıda ve teknolojileri alanındaki öncü 7 ülkeyi incelediklerini belirterek, TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu Aralık 2019'da hayata geçirdiklerini söyledi.