Nidapark Bomonti ile Rotana işbirliği yaptı

TARİHİ semt Bomonti'de hayata geçirilen lüks konut projesi "Nidapark Bomonti"de Ortadoğu, Afrika, Doğu Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen otel yönetimi şirketlerinden Rotana ile işbirliği yapıldı. Nida İnşaat'ın yüklenici firma olarak yer aldığı "Nidapark Bomonti"de Rotana ile yapılan işbirliği kapsamında marka adının Bomonti Arjaan by Rotana ve Bomonti Residence by Rotana olarak değişeceği açıklandı. Binaların işletilmesi de Rotana tarafından yapılacak. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rotana bu alanda oldukça deneyimli bir isim. Bu işbirliği kapsamında; projenin 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bitirilmesi hedefleniyor. Bu değişimin Rotana ve Bomonti semtine hayırlı olacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.