Önerge iftirasına belgeli yanıt

Ekonomide reel sektörü ve üretime dayalı büyümeyi öncelik olarak belirleyen, Türkiye'de faiz-borsa-kur üçgenine sıkışmış, sadece ezberledikleri kalıplarla yorum yapanları ters köşe eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Her fırsatta yalanın sözcülüğünü yapan gazete bu kez de Albayrak'la ilgili "Soru önergelerini yanıtlamıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak yalanın sözcüsü olan gazetenin iddiası anında çöktü. Bakan Albayrak'ın milletvekillerinin soru önergelerini en yüksek oranda yanıtlayan bakanların başında yer aldığı rakamlarla ortaya çıktı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yıllık değerlendirmesinin hemen ardından muhalif kesimin borazanı Sözcü gazetesi boş durmadı. Gelişmiş ülkelerin ekonomisini bile sarsan Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler ve reform niteliğindeki kararlarla Türkiye ekonomisini başarı ile yöneterek pandeminin olumsuz etkilerini bertaraf eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı sürdürülen yalan ve algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Dün gazetede yer alan haberde, Bakan Albayrak'ın muhalefet milletvekilleri tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplamadığı iftirası ortaya atıldı.Gazetenin yazarı Serpil Yılmaz'ın hiçbir araştırmaya dahi tenezzül etmeden köşesine taşıdığı yalan anında çürütüldü. Pandemi sürecinde para, maliye politikasını başarılı şekilde sürdüren, çalışanından işverenine kadar bütün kesimleri rahatlatacak kararlara öncülük eden Albayrak'ı hedef alan gazetenin hesabı bozuldu. Yalanın sözcüsünün karalama kampanyası bir kez daha boşa çıkarılmış oldu.Yalanın sözcülüğünüyapan gazeteBakanAlbayrak'ınmilletvekilleritarafındanyöneltilen soruönergelerininyüzdebirini bilecevaplamadığınıöne sürmüştü.Oysarakamlaragöre, BakanAlbayrakMeclis'tenkendisinegelen1.200 soruönergesinin1.121'inesüratle cevapvererek, soruönergelerininyüzde 93.5'inicevaplamışoldu. BakanAlbayrak'ıncevapvermediğiyüzde 6.5'likkısımda yeralanlar ise yayeni gönderilensorular yada mükerrersorulardanoluşuyordu.