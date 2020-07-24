SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bugün de yükselişini sürdüyor. Uzman yorumları bu durumda merak edilirken canlı rakamlardaki yükseliş nedeniyle yatırıcımlar için büyük bir fırsat doğuyor. Peki; 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Altının gram fiyatı bugün de yükselişini sürdürürken genel olarak canlı rakamlara bakıldığında alış ve satış fiyatlarında yükselme söz konusu. Haberimizin içerisinden son durumu uzman yorumları ile birlikte öğrenebilirsiniz.
İşte son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar...
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.810,20
SATIŞ: 2.829,70
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.792,00
SATIŞ: 2.834,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.698,84
SATIŞ: 2.751,14
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.364,10
SATIŞ: 1.381,10
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 684,10
SATIŞ: 691,40
GRAM ALTIN
ALIŞ: 418,49
SATIŞ: 418,84
GRAM ALTIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ
Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1894 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, gram altın fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.
CITI: ONS ALTIN 2000 DOLARI GÖREBİLİR
Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırmasını bekliyor. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle ons altın fiyatlarının 2000 doları aşmasını muhtemel görüyor.
"GRAM ALTINDA HER YIL %35-40 ARALIĞINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"
İnsanlara yatırımlarını emtiaya yapmalarını sık sık tavsiye ettiğini ifade eden uzman isim, "Özellikle uzun vadeli bakınca bugünkü gram altın ve ons altın yine ucuz. Neye göre ucuz? Önümüzdeki yıllara göre ucuz. Mesela her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak" dedi.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.
Artan likiditenin bir kısmı da borsalara kayıyor. Küresel düzeyde hisse senedi piyasaları özellikle teknoloji şirketleri önderliğinde rekorlara imza attı.
Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.