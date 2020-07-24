SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bugün de yükselişini sürdüyor. Uzman yorumları bu durumda merak edilirken canlı rakamlardaki yükseliş nedeniyle yatırıcımlar için büyük bir fırsat doğuyor. Peki; 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 25 TEMMUZ 2020

Altının gram fiyatı bugün de yükselişini sürdürürken genel olarak canlı rakamlara bakıldığında alış ve satış fiyatlarında yükselme söz konusu. Haberimizin içerisinden son durumu uzman yorumları ile birlikte öğrenebilirsiniz.

İşte son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar...