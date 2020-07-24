Son dakika | Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak." dedi. Bakan Pakdemirli, 24 Temmuz'da saat 18.00 itibariyle hesaplara aktarılacak desteklere ilişkin detayları açıkladı.

Destek Ödeme kalemleri ve miktarları şöyle olacak;

Çiğ Süt Desteği ödemesi; 254.300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira,

Hububat Ve Baklagil Desteği; 4.905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira,

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği; 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira,

Dane Mısır Desteği; 522 üreticimize 506 bin lira,

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği; 2.391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira,

Toprak Analizi Desteği; 176 bin lira,

Mazot Gübre Desteği; 102 üreticimize 74 bin lira,

Kırsal Kalkınma Desteği; 69 projeye 6 milyon 464 bin lira,

Uzman Eller Projesi; 9 projeye 880 bin lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında ise 112 yetiştiricimize 764 bin lira olmak üzere; toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.''