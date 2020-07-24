Son dakika | Elektrik fiyatlarında yeni dönem! 1 Ağustos'ta başlıyor

Son dakika haberi... EPDK'nin, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüketici yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleriyle çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilecek. Yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılabilecek.