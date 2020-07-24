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Son Dakika Haberi: EmekliKurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi
Türkiye’de milyonlarca öğrenci Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan ikramiyelerle ilgili geri sayıma başladı. Her yıl iki dini bayram öncesinde biner liralık ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı öncesi verilecek olan ikramiye ile ilgili son dakika araştırmaları gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki hafta yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin Temmuz ayında hesaplara yatacağını açıklamıştı. Peki, Kurban Bayramı için emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:54ABONE OL
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Son Dakika Haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi