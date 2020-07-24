Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

Son Dakika Haberi: ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

Türkiye’de milyonlarca öğrenci öncesinde verilecek olan ikramiyelerle ilgili geri sayıma başladı. Her yıl iki dini bayram öncesinde biner liralık ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı öncesi verilecek olan ikramiye ile ilgili son dakika araştırmaları gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki hafta yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinin Temmuz ayında hesaplara yatacağını açıklamıştı. Peki, Kurban Bayramı için emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:54 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA