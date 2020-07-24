SSK - Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Ağustos ayı Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli maaş farkları için milyonların beklediği tarih açıklamasını gerçekleştirmiş ve kurban bayramı nedeniyle ödemelerin beklenenden erken bir şekilde yatacağını duyurmuştu. Bu kapsamda ise vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar…
Açıklanan enflasyon oranı sonrası memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranı da belirlendi. Bilindiği üzere 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtılacağı biliniyordu. Memur ve emekli maaş farkları ise bayram öncesi belirtilen tarihlerde hesaplara geçecek.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.
ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK?
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.