2020 Temmuz ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatar mı?

Geçtiğimiz günlerde gelen açıklama ile beraber Kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bu ay için bayram öncesi yatacağı haberi verilmişti. 5 Ağustos tarihinde yatması beklenen ödemelerin erkenden hesaplarda olacağı bildirilirken öte yandan IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların PTT üzerinde ödeneklerini alabilecekleri duyuruldu. Peki, Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği bayramdan önce mi yatacak? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayında hesaplara yatacak olan kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bayram nedeniyle erkenden yatacağı müjdesi geçtiğimiz günlerde verilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile beraber vatandaşlar detayları araştırmaya başladı…