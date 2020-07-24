2020 Temmuz ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatar mı?

Geçtiğimiz günlerde gelen açıklama ile beraber Kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bu ay için bayram öncesi yatacağı haberi verilmişti. 5 Ağustos tarihinde yatması beklenen ödemelerin erkenden hesaplarda olacağı bildirilirken öte yandan IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların PTT üzerinde ödeneklerini alabilecekleri duyuruldu. Peki, Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği bayramdan önce mi yatacak? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama…
Ağustos ayında hesaplara yatacak olan kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bayram nedeniyle erkenden yatacağı müjdesi geçtiğimiz günlerde verilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile beraber vatandaşlar detayları araştırmaya başladı…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.
"TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.