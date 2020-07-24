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,  sağlık çalışanlarına özel kampanyayı bir ay daha uzattı

Coronavirüs ile mücadele önemli rol oynayan sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan () kampanyayı bir ay daha uzattığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 15:25 ABONE OL
THY,  sağlık çalışanlarına özel kampanyayı bir ay daha uzattı

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Sağlık çalışanları için düzenlediğimiz %40 indirim kampanyamız dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı. Türk Hava Yolları olarak yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler" dedi. 8 Haziran tarihi itibariyle sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan THY'nin başlattığı kampanyaya 155 bin sağlık çalışanın kaydolduğu ifade edildi. Bu kayıtların yüzde 69'nun Türkiye'den yüzde 31'nin ise yurt dışından olduğu belirtildi. Kampanyaya yurt dışından ilgi gösteren ülkeler arasında Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa yer alıyor.

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THY,  sağlık çalışanlarına özel kampanyayı bir ay daha uzattı
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