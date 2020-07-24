Turizmciler "Kurban Bayramı"nın hareketli geçmesini bekliyor

"VİLLALAR EYLÜL SONUNA KADAR DOLU"

TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise ilçede küçük turistik tesislere büyük ilgi olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki villaların eylül sonuna kadar dolu olduğunu vurgulayan Uysal, "Konaklamalı teknelerde yüzde 100 doluluk var. Bayramda yerli turist yoğunluğu bekliyoruz. Vatandaşlarımız toplu taşıma yerine kendi araçlarıyla bölgeye tatile gelecek. İnternet üzerinde tatil paketi satın alırken, mutlaka dikkatli olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bölgede salgın tedbirleriyle açılan otellerin misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu ifade etti. Bayramla beraber bölgede yoğunluğun artacağına dikkati çeken Uysal, "Bayram tatilini bölgede geçirecek tatilcilerimizin sağlığı için açık tesislerimiz gerekli önlemleri aldı. Bunların denetimi de yapılıyor. Tatile geleceklerden de beklentimiz kurallara uyması." diye konuştu.