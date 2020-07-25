İŞKUR ile kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte bitecek?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olmaya devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle iş dünyasında da bazı değişimler olmuştu. Bazı kuruluşlarda çalışanların bir kısmı ücretsiz izne çıkarılmak durumunda kalınmıştı. Çalıştıkları kurumlar tarafından ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı yaşamaması adına devlet tarafından kısa çalışma ödeneği adında şartları sağlayanlara maaş ödeme sistemi başlatılmıştı. Corona virüs salgınının başlangıcından günümüze kadar süren ödemelerin ne zaman son bulacağı ve süresinin uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, uzatıldı mı? sorusu üzerinde araştırmalar yoğunlaşıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? İŞKUR İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR tarafından ödemeleri yapılan kısa çalışma ödeneğine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşandı. Detaylar şöyle;