Savunma Sanayii Başkanlığı: F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından 'F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz' başlığıyla yapılan paylaşımda, "F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler kapsamında gerekli görülen yerlerde tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulaması yapıldı" denildi.