Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Savunma Sanayii Başkanlığı: F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz

Başkanlığı: F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz

Başkanlığı'nca, 'F-16 Yapısal İyileştirme Projesi' kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesinin tamamlanarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 13:14 ABONE OL
Savunma Sanayii Başkanlığı: F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz

Başkanlığı'nca, 'F-16 Yapısal İyileştirme Projesi' kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesinin tamamlanarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği bildirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı: F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz

Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından 'F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz' başlığıyla yapılan paylaşımda, "F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler kapsamında gerekli görülen yerlerde tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulaması yapıldı" denildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı: F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz

Başkanlığı, "Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesini planlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Savunma Sanayii Başkanlığı: F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz

İşte Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yaptığı o paylaşım...

ARKADAŞINA GÖNDER
Savunma Sanayii Başkanlığı: F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA