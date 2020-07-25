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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz 2020 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

- rekora koşuyor! 25 Temmuz 2020 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

ile ilgili gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İnişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı canlı rakamlar ile uzman yorumlarını takip edenlerin sayısı giderek artıyor. Öte yandan hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçlar nedeniyle kullanıldığı için de büyük önem arz ediyor. Peki; 25 Temmuz 2020 gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 07:30 Son Güncelleme: 25.7.2020 07:30 ABONE OL
SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

gelişmeleri yakından takip edilirken bugün de yükselişini sürdüyor. Uzman yorumları bu durumda merak edilirken canlı rakamlardaki yükseliş nedeniyle yatırıcımlar için büyük bir fırsat doğuyor. Peki; 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 25 TEMMUZ 2020

Altının gram fiyatı bugün de yükselişini sürdürürken genel olarak canlı rakamlara bakıldığında alış ve satış fiyatlarında yükselme söz konusu. Haberimizin içerisinden son durumu uzman yorumları ile birlikte öğrenebilirsiniz.

İşte son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar...

SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.810,20
SATIŞ: 2.829,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.792,00
SATIŞ: 2.834,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.698,84
SATIŞ: 2.751,14

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.364,10
SATIŞ: 1.381,10

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 684,10
SATIŞ: 691,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 418,49
SATIŞ: 418,84

GRAM ALTIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1894 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.

SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

CITI: ONS ALTIN 2000 DOLARI GÖREBİLİR

Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırmasını bekliyor. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle ons altın fiyatlarının 2000 doları aşmasını muhtemel görüyor.

SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

"GRAM ALTINDA HER YIL %35-40 ARALIĞINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

İnsanlara yatırımlarını emtiaya yapmalarını sık sık tavsiye ettiğini ifade eden uzman isim, "Özellikle uzun vadeli bakınca bugünkü ve ons altın yine ucuz. Neye göre ucuz? Önümüzdeki yıllara göre ucuz. Mesela her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak" dedi.

SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.

Artan likiditenin bir kısmı da borsalara kayıyor. Küresel düzeyde hisse senedi piyasaları özellikle teknoloji şirketleri önderliğinde rekorlara imza attı.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.

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SON DAKİKA - Altın fiyatları rekora koşuyor! 25 Temmuz 2020 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!
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