1.4 milyon vatandaşa bayram müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlarla ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını açıkladı.Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini bildirdi. Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız" dedi. Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.Ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, "2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin 2019'da vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Selçuk, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramları'nı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.