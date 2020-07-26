Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemde yükselişini sürdürmeye devam ederken, konuyla ilgili küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların son dakika aratmaları sürüyor. Bu noktada, gram ve çeyrek altın tarihi yükselişini sürdürüyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmiş veya gerçekleştirecek olan vatandaşlar ise, 'altın düşer mi, yükselir mi' sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki; 26 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 TEMMUZ 2020

Altının gram fiyatı bugün de yükselişini sürdürürken genel olarak canlı rakamlara bakıldığında alış ve satış fiyatlarında yükselme söz konusu. Haberimizin içerisinden son durumu uzman yorumları ile birlikte öğrenebilirsiniz.

İşte son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar...