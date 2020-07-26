Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

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HAREKETLİLİĞİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar kaynaklı olarak, piyasalardaki dengesizliğini sürdüren altın, son dönemde yükselişini sürdürüyor. Bu noktada yatırım ve birikimlerini bu yönde gerçekleştirmiş vatandaşlar ise ‘altın düşer mi, yükselir mi?’ sorusunu araştırıyor. Peki; 26 Temmuz 2020 ne kadar, kaç TL oldu? İşte gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ile ibrikte uzman yorumları…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 07:27 Son Güncelleme: 26.7.2020 07:27 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

son dönemde yükselişini sürdürmeye devam ederken, konuyla ilgili küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların aratmaları sürüyor. Bu noktada, gram ve çeyrek altın tarihi yükselişini sürdürüyor. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmiş veya gerçekleştirecek olan vatandaşlar ise, 'altın düşer mi, yükselir mi' sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki; 26 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 TEMMUZ 2020

Altının gram fiyatı bugün de yükselişini sürdürürken genel olarak canlı rakamlara bakıldığında alış ve satış fiyatlarında yükselme söz konusu. Haberimizin içerisinden son durumu uzman yorumları ile birlikte öğrenebilirsiniz.

İşte son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar...

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.814,90

SATIŞ: 2.833,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.802,00

SATIŞ: 2.832,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.701,87

SATIŞ: 2.753,38

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.366,30

SATIŞ: 1.382,90

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 685,30

SATIŞ: 692,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 418,49

SATIŞ: 418,84

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1.900,74 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, gram altın fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CITI: ONS ALTIN 2000 DOLARI GÖREBİLİR

Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırmasını bekliyor. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle ons altın fiyatlarının 2000 doları aşmasını muhtemel görüyor.

"GRAM ALTINDA HER YIL %35-40 ARALIĞINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

İnsanlara yatırımlarını emtiaya yapmalarını sık sık tavsiye ettiğini ifade eden uzman isim, "Özellikle uzun vadeli bakınca bugünkü gram altın ve ons altın yine ucuz. Neye göre ucuz? Önümüzdeki yıllara göre ucuz. Mesela her yıl gram altın tarafında %35-40 Aralığında bir artış olacak" dedi.

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.

Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.

Artan likiditenin bir kısmı da borsalara kayıyor. Küresel düzeyde hisse senedi piyasaları özellikle teknoloji şirketleri önderliğinde rekorlara imza attı.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.

Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.

Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.

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Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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