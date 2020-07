GAP virüse savaş açtı

Bu hafta da 'güvenli tatil' turu için koronavirüs vakalarının 'pik' yaptığı ancak son dönemde düşmeye başladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeydik. Hem bölgenin nabzını ölçtük hem de alınan önlemleri yerinde gördük.Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de oteller de esnaf da Kovid-19 tedbirlerini diğer bölgelerden daha üst seviyeye çıkarmış durumda...Hızlı bir adaptasyon sürecine giren bölge insanı şikâyet yerine acil çözüm önlemlerini hayata geçirmiş. Otellerin birçoğu güvenli turizm sertifikasına henüz zorunluluk gelmeden başvuru yapmış.Sadece oteller değil Güneydoğu Anadolu'da esnaf da hazırlıklarını tamamlamış. Bölgedeki turizmciler, "Tüm tedbirleri aldık. Biz hazırız. Misafirlerimizi bekliyoruz" diyor.Pandemi nedeniyle turizmde ilkbahar sezonunu yaşayamayan bölge sonbahara güçlü giriyor. İşte 4 ilden izlenimlerimiz...Güneydoğu'da ağırlıklı olarak yerli turist ve gurbetçi hareketi görülmesine rağmen zaman zaman iş için gelen yabancı turistlere de rastlanabiliyor. Mart ayında Gaziantep'e iş için gelen Çinli turist Colin Bian, uluslararası uçuşların kapatılması nedeniyle ülkesine dönememiş. "5 aya yakındır buradayım. Türk insanları çok misafirperver. Hiçbir sıkıntı yaşamadım, kendimi evimde gibi hissettim" diyen Bian, Türkiye'de alınan önlemlerin de üst seviyede olduğunu belirtti. Bian, "Biz Çin'de el dezenfektanı ve maske bulamazken burada adım başı bu ürünler size sunuluyor. Türkiye çok güvenli bir ülke. Ayrıca Avrupa'ya göre çok daha kontrollü gitti o nedenle nüfusu yüksek olsa da sayılar patlamadı" ifadelerini kullandı. Aslen Eskişehirli olan, önce sahilde tatil yapıp ardından da kültür turuna çıkan, Edibe Sualmaz, Fransa'da yaşayan bir gurbetçi. Mardin'de konuştuğumuz Sualmaz, "Başta endişeliydik ancak gördük ki herkes çok ciddi önlemler almış. Bu bize güven verdi" dedi. Sadece GAP'ta değil ülkenin her yerinde üst düzey önlemlerin alındığına dikkat çeken Sualmaz, şunları anlattı: "Bu önlemleri Fransa'da göremedik. Ülkemle gurur duydum. Biz gezdik, gördük herkese tavsiyem gönül rahatlığıyla gelin, gezin."Turumuzun ilk durağı Gaziantep oldu. Tüm tedbir ve hijyen kurallarının üst düzey uygulandığı şehirde valilik ve büyükşehir belediyesinin öncülüğünde, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve STK'ların işbirliğiyle bilim kurulu oluşturularak 'Fıstık gibi' adı verilen bir sertifika programı hayata geçirilmiş. Restoranlar, oteller ve çarşı esnafına ücretsiz verilen eğitimlerin ardından sertifikayı almaya hak kazananlar düzenli denetleniyor. Denetim ekibi günde ortalama 150 esnafı denetlediğini belirtiyor.Antep'te 60 otel var. 50 yatak üzerinde kapasitesi olan 27 otel sertifikaya başvurdu. 13'ü aldı, 14'ü de belgelendirme sürecinde. Benim iki tesisim var, sertifikayı zorunluluk olmadan aldık, ikinci denetim aşamasındayız. Şehrimizde valilik ve belediye ile yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bu süreci en az hasarla atlatmaya çalıştık. Dernek olarak oteller açılmadan personellere online eğitimler verdik. Şu anda şehirde doluluk ortalaması yüzde 30'larda. Eylül-ekim ayları için talepler iyi gidiyor. Yerlinin yanı sıra yabancıdan da rezervasyon geliyor. Özellikle Fransızlardan ciddi bir talep var. Eylülde gastronomi festivalini küçük çaplı da olsa yapacağız. Teknofest 22-27 Eylül'de ilimizde yapılacak. O dönem otellerin dolacağını düşünüyoruz.Şehrimizde hayata geçirilen Fıstık Gibi belgesi bizim için yol gösterici oldu. Oteller, kafeler, restoranlar için ayrı kriterler oluşturuldu. Önce personellere eğitimler verildi. Sonra mekan kontrolü yapıldı. Mekanlar kriterlere uyuyor mu denetimler yapıldı ardından da sertifika verildi. Pandemiyle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Buna alışmak için kriterler belirlenmesi ve bunlara uyulması gerekiyordu. Şu anda benim kafeme ateşiniz ölçülmeden, maskesiz giremezsiniz. Çalışanlar sabah birbirinin ateşini ölçer, en küçük bir ateşi varsa eve gönderilir. Bu belgeyi alanların hepsi bu kriterleri uyguluyor. Biz misafirlerimizi ağırlamak için çok iyi hazırlandık, herkesi bekliyoruz.Burada bölgenin turizm derneği GATOD hızlı bilgilendirmeleri geçti. Kamu da çok iyi çalıştı. Biz fıstık gibi belgesini aldık. 1 Haziran'da restoranlar açılabiliyordu ancak hazırlık süreci geçirdik. Personelimizi eğittik. Restoran için düzenlemeleri yaptık ve 11 Haziran'da açıldık. Şu anda tabaklarımız ve kaşıklarımız özel şeffaf paketlerde, hiç el değmiyor ve ilk siz açıyorsunuz. Personelimiz pandemi sürecinde nasıl sunum yapacak, nasıl hijyeni sağlayacak biliyor. 1.5 aydır müşterilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz. Antep yerli-yabancı misafirlerini ağırlamaya hazır.Pandemi için 20 bin TL başlangıç yatırımı yaptık. Süregelen ek maliyetlerimiz var ancak bunu fiyatlarımıza eklemedik. Bakanlığın talep ettiği sertifikanın yanı sıra Divan Grubu'nun talep ettiği ek düzenlemeleri yaptık. Mesela her odaya hijyen seti koymamız gerekmiyor ancak biz her odaya maske, eldiven gibi ürünlerin olduğu bir hijyen kiti bıraktık. Çatal kaşık takımlarını ultraviyole ışınlarla dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimizden de çok güzel dönüşler alıyoruz.Turizm Bakanlığı'nın verdiği sertifikanın yanı sıra Hilton'un talep ettiği düzenlemeleri de yaptık. Hilton Grubu odalarda dijital anahtara geçiyor, bunun yatırımına start verdik. Eylülde bu sistemi devreye alacağız. Ayrıca her odayı temizledikten sonra son çıkan personel odaya mühür yapıştıracak. O mührü odaya giren misafirimiz kıracak. Yeni teknoloji ve pandemi için otelimizde toplam 100 bin euroluk bir yatırım yapıyoruz.Dükkânlarımızda maskesiz gezmiyoruz. Girişte dezenfektan sunuyoruz. Belediyeden sürekli denetim yapılıyor. Biz de dükkanlarımızda uyarıcı afişler astık. Henüz yoğunluk yok ancak eylül ayından umutluyuz.Antep eski çarşıda bakırcı esnafı Orhan Duymaz: Benim maskem sizi, sizin maskeniz beni korur. Biz bu zor süreci el birliğiyle aşarız.İmam Çağdaş restoranın sahibi Burhan Çağdaş: Fıstık gibi sertifikasını aldık, kapasitemizi yarıya indirdik. Yemekleri müşteriye getirirken üzerini kapatıyoruz. Dükkânda 350 kapasitemiz vardı bunu 140 kişiye düşürdük.Mardin'de çarşı hem sıcağın hem de pandeminin etkisiyle sakin. Şehirdeki otellerin doluluk oranları yüzde 30'larda... Sonbahar için yüzde 60 doluluk beklentisi var. Restoranların üst düzey önlemleri aldığı şehirde gümüşcü esnafı teması en aza indirmek için paravan, eldiven ve dezenfektan gibi önlemler almış.Mardin'de ilk sertifika alan işletmeyiz. Ayrıca Hilton'un ek önlemlerini de hayata geçirdik. İlimizde münferit turlar ve iş gezileri var. Talep iyi, şehirdeki doluluklar her geçen gün artıyor.Hijyen koşullarına en fazla dikkat eden yerlerden biriyiz. Aynı zamanda 'Mutfakta umut var' diye bir proje yürütüyoruz. İldeki mutfak personellerine hijyen eğitimi verdik. Bu süreç sektöre katkı sunacak. Vatandaşlar restoranlarda daha seçici olacak.Maskesizmüşteri almıyoruz. Misafirler gümüşü denediğive eline aldığı için dezenfekte edip öyleyerine koyuyoruz. Teması en aza indiriyoruz.2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesinin etkisiyle büyük bir patlama yapan Şanlıurfa, pandemiyi nispeten az hisseden şehirlerden... Temmuz için yüzde 60 doluluk bekleyen şehirde doluluklar yüzde 40'larda. Gastronomisi ve sıra geceleriyle de öne çıkan şehirde turizmciler, "İlkbaharı kaybettik ama sonbahara hazır ve umutluyuz" diyor.Otelimizi hiç kapatmadık. 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesi ilimize büyük katkı sağladı. Turizmciler olarak zor dönemi geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz.Urfa'nın tek turizm bakanlık belgeli restoranıyız. İlk işimiz güvenli restoran sertifikasını almak oldu. Bu sertifikayla da hijyene verdiğimiz önemi belgeledik. Belge biz artı değer kattı.Yaz sıcaklarının yoğun hissedildiği Diyarbakır da hazırlıklarını tamamlamış. 30'u belediye ruhsatlı olmak üzere toplam 62 otelin bulunduğu şehirde bulunan küresel markalar; Radisson, Hilton, Ramada, Novotel ve Divan, Turizm Bakanlığı'nın belirlediği tedbirlere ek tedbirleri hayata geçirmiş. Sıcak havaya rağmen çarşı esnafı maske konusunda hassas... Şehirdeki turizmciler ve esnaf, "Biz hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz" mesajı veriyor.TGA'da yer aldığım için sertifikasyon programında çalıştım. Türkiye bu süreci çok başarılı yönetti. Sağlık bakanlığımız çok güzel bir çalışma yaptı, her şeyi kontrol altında tuttu. Birçok ülkede hastalar sokakta bırakılıp, ölüme terk edilirken, Türkiye vatandaşına sahip çıktı. Eş zamanlı olarak Turizm Bakanlığı da yeni normal için çalışma başlattı. Sertifika kapsamında gereken tüm önlemleri aldık. Güneydoğu Anadolu pandemiden en büyük zararı görenler arasında, çok ciddi iptaller aldık ama acentelerimizi mağdur etmemek için masaya oturduk. İade ya da ötemeler yaptık. Diyarbakır'da şu anda doluluk yüzde 30-35'lerde. Eylülde yüzde 60'ları bulacağımızı düşünüyoruz.Diyarbakır'da bakanlığın belirlediği sertifikanın yanı sıra birçok global marka ekstra önlemler aldı. Mesela bizim otelimizde Radisson'un talep ettiği önlemleri hayata geçirdik. Diyarbakırlı turizmciler olarak çok güçlü bir işbirliğimiz var. Pandemi sürecinde de birbirimizi destekledik, zor zamanı birlikle aştık. En büyük sorunumuz uçuşlar. Kovid öncesinde Diyarbakır Havalimanı'na günlük 22 sefer yapılıyordu, şimdi 7 sefer var. Bu seferler talebi sınırlandırıyor. Eylülde seferlerin artmasını umut ediyoruz. O zaman doluluğa da pozitif katkı sağlayacak.Biz hiçbir ürünü eldivensiz kullanmıyoruz. Bu sıcakta hem kendimizi hem de müşterilerimizi korumak için maske takıyoruz. Sabah dükkânın temizliğiyle 4 saat uğraşıyoruz. Her kareyi dezenfekte ediyoruz. Para aldığımızda onları kenara alıyor, dezenfekte ediyor ve sonrasında kasaya koyuyoruz.Avrupa'nın en büyük turizm şirketi TUI, Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmasını istedi. TUI Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'deki tatil yörelerinin seyahat uyarısından muaf tutulması gerektiğini belirterek, "Pragmatik bir yaklaşımdan yanayız. Akdeniz'deki Türk rivierası yüksek bir güvenlik ve kalite standardına sahipken Almanya'nın da bir pilot projeyle buralara yönelik uyarıyı kaldırması gerekir" dedi. Joussen seyahat uyarısının kentlere değil tatil beldelerine yönelik olarak kaldırılmasından söz ettiğini ifade etti.