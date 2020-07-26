Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, süresi yeniden uzatılacak mı?

Pandemi sürecinde vatandaşlara verilmekte olan kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Ağustos ayında hesaplara yatması beklenen ödeneğin tarihi erkene alınırken tarihler bildirildi. Öte yandan bu ücreti alan vatandaşlar ödenek süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren salgında vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarı alması amacıyla ödenen Kısa çalışma ödeneği ücretleri bu ay erkenden hesaplara yatıyor. Öte yandan Mini İstihdam Paketi kapsamında ödeneğin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu…
Kısa çalışma ödenekleri 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.
Banka hesabını E-Devlet'ten kayıt ettirmeyen vatandaşlar ise kısa çalışma ödenekleri PTT üzerinden alabilecek.
T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da kısa çalışma ödeneklerini alabilecekler.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020'ye kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.
Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020'yi geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.