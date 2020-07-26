Pandemi döneminde hız kesmeden çalışan çiftçilere sağlık kiti

Türkiye'ninen çok tercih edilen 3 traktör markasından biri olan Massey Ferguson'un üreticisi AGCO, Castrol iş birliğiyle sağlık kiti kampanyası başlattı. Türkiye genelinde, tüm Massey Ferguson bayilerinde ve yetkili servislerinde geçerli olacak kampanya kapsamında, pandemi döneminde bile gıda üretiminin durmaması için canla başla çalışan çiftçilere, eldiven, maske ve çantadan oluşan "Sağlık Kiti" hediye edilecek. 15 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya ile 5 bin adedi aşkın sağlık kiti dağıtımı yapılması planlanıyor. Covid-19 döneminde tarım üreticilerinin, gıda üretiminin kesintisiye uğramaması için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini dile getiren AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, "Gıda tedariğinde hayatımızın en önemli parçasını oluşturan gizli kahramanlarımız çiftçilerimizin sağlıklarını korumak ve onların bu özverili çalışmalarına teşekkür etmek adına bu kampanyayla Massey Ferguson sağlık kitinden hediye etmek istedik" dedi. AGCO Türkiye ve Ortadoğu Parça Satış Müdürü Bora Soylu da, "AGCO hem ürünleriyle hem de hizmetleriyle sektörün standartlarını belirleyen çok önemli bir marka. Yüksek teknolojili ürünlerimizden, madeni yağlara kadar çok geniş bir yelpazede sektörün en iyileriyle çalışıyoruz" dedi.