Pandemi süreci müşterilerin ayak izlerini değiştirdi

Covid 19 Pandemi Süreci, çoğu sektör de iş yapış süreçlerinde büyük değişim yaşanmasını mecbur hale getirdi. Değişen tüketici davranışlarıyla birlikte üretim pazarlama ve satış gibi çoğu süreci yeniden planlamak ve organize etmek durumunda olan şirketler açısından pandeminin neden olduğu belirsizlik ortamı da doğru karar almayı zorlaştıran bir etken olarak gözüküyor. Normal zamanlarda belki bir yılda alınması gereken kararların daha fazlasını şirketlerin daha kısa sürede almak zorunda kaldığını belirten Gtech Kurucu Ortağı ve Ceo'su Mine Taşkaya " Pandemi süreci bir takım değişiklikleri zaruri kıldı. Artık çoğu ihtiyacımızı dijital ortamlardan temin eder hale geldik. Herkesin öncelikleri değişti. Alışveriş öncelikleri ve alışveriş yapma şekilleri değişen tüketicilerin ayak izleri de değişti. Hedef kitlesinde bu değişimlerin yaşandığı şirketlerde bu değişime adapte olmak ve hızlı kararları doğru şekilde almak zorundalar' 'dedi. Değişimin çok hızlı olduğu ve belirsizliklerin devam ettiği pandemi süreci gibi koşullarda iç görü ve deneyimlere dayalı verilen kararların istenilen hedeflere ulaşılmasında yeterli olamayacağını vurgulayan Mine Taşkaya şirketlerin çeşitli kanallar aracılığıyla müşterileri hakkında topladıkları verilerden analizler yaparak oluşturdukları bilgiler ışığında karar vermelerinin en doğru seçenek olduğunu bu zamana kadar yaptıkları projelerle gözlemlediklerini belirtti.