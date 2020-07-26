Rus turist 5 ayda 3 milyonu aşar

Turizmcilerin beklediği müjdeli haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile pandemi nedeniyle ara verilen uçuşların yeniden başlatmak için mutabık kalındığını açıkladı. Her iki ülkede resmi izinlerin yayımlanmasıyla birlikte turist hareketi de başlayacak. Türk turizminin en büyük pazarlarından biri olan Rusya'nın yeniden açılmasıyla birlikte pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren sektör de nefes alacak. Rus turistin pandemi öncesi rezervasyon yaptığını hatırlatan tur operatörleri, uçuşların başlamasıyla kafilelerin de geleceğine dikkat çekiyor. Rus turist yoğunluğunun ağustos gibi görülmeye başlayacağını belirten turizmciler, sezonun ekim-kasıma sarkacağını vurguluyor. Pandemi nedeniyle bir aksilik oluşmaması durumunda, önümüzdeki 5 aylık dönemde geçen yılın aynı döneminde gelen Rus turist sayısının yakalanacağını aktaran tur operatörleri, "Ancak otellerin büyük bir bölümü kapalı. Bu rakamları yakalayabilmemiz için açılacak otel sayısı önemli" diyor. Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2019 Ağustos- Aralık aylarında Rusya'dan 3 milyon 265 bin turist gelmişti. Turist ağırlamak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten otelciler ise, talebe göre yeni otellerin açılacağını belirtiyor.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın sektörde heyecan yarattığını söyledi. Konuyla ilgili resmi kararın yayımlanmasını beklediklerini anlatan Çorabatır, "Otellerimiz turistleri ağırlamak için bütün hazırlıkları tamamladı, tedbirleri aldı. Gelecek talepler doğrultusunda yeni oteller de kapılarını açar. Tüm dünyadan misafirleri ağırlamaya hazırız" dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, Rusya ile uçuşların başlatılacak olmasının çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu zorlu süreçte çok önemli bir adım ve sektörümüz açısından da beklediğimiz müjde niteliğinde bir karardır" açıklamasında bulundu. Kararın sektör açısından beklenilen müjde niteliğinde olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Ülkemizin en çok turist ağırladığı pazar olan Rusya, sektörümüz açısından stratejik bir önem taşıyor. Başta Akdeniz ve Ege bölgelerimiz olmak üzere Rusya ülke turizmimizin gelişimi açısından lokomotif görevi görüyor" şeklinde konuştu.Rusya'nın önde gelen tur operatörlerinden Anex Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, "Biz uçuşların başlayacağını öngörerek 25 Temmuz için hazırlık yaptık, ilk charter seferini bu tarih için planladık" dedi. Koçkar, söz konusu turist kafilesinin kıştan tatilinin satın alan ve bekleyen Ruslar olduğunu kaydetti. Ukrayna'dan da turist hareketinin başladığına dikkat çeken Koçkar, şunları anlattı: "Şu anda Türkiye'ye yoğun bir talep var. Benzer hareketin Rusya'dan da oluşacağını düşünüyoruz. Ancak burada kritik olan nokta oteller... Eğer otellerin bir kısmı daha açılır ve pandemi nedeniyle olağanüstü bir durum yaşanmazsa önümüzdeki 5 aylık dönemde geçen yılın rakamlarını yakalarız, hatta geçebiliriz. Çünkü sezon ekim-kasıma sarkacak gibi görünüyor."İngiliz turistlerin en fazla tercih ettiği Muğla'da turizm sektörü, yeni dönemde bölgeye gelecek İngiltere pazarından umutlu. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Kovid-19 nedeniyle durdurulan dış hat seferlerinin 21 Haziran itibarıyla kademeli başladığını hatırlattı. İrlanda, İsviçre, Almanya ve İngiltere'den 1 Temmuz'dan itibaren Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferleriyle turist kafilelerinin Dalaman'a gelmeye başladığını vurgulayan Güldoğan, "Azur Air Ukraine Havayollarına ait uçak ile Dalaman Havalimanına ilk charter sefer gerçekleşti. İngiltere'den Türkiye'ye paket turların önünün açılmasıyla uçuş sayılarında artış oldu" dedi. Güldoğan, temmuz ayı içinde İngiltere, Ukrayna, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Lübnan'dan 168 sefer beklendiğini dile getirdi. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ise "İngiltere'den Muğla'ya 22 şehirden uçak kalkıyor. İngiltere'de yasakların kalkmasıyla hava koridoruna Türkiye de dahil edildi. Bugünden itibaren yurtdışı uçuşlarında artış bekliyoruz" diye konuştu.Salgın sebebiyle durdurulan yurtdışı uçuşları 11 Haziran itibarıyla yeniden başlatıldı. 31 ülkeyle karşılıklı sefer düzenleyen Türkiye, Rusya'nın da eklenmesiyle bu sayısı 32'ye çıkaracak. Ulaştırma Bakanlığı, 20 ülkeyle de görüşmelerini sürdürüyor.