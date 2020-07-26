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Haberi: Kurban Bayramı ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

Türkiye’de milyonlarca emekli, kurban bayramı öncesinde yatacak olan ile ilgili araştırmaları yapıyor. Bilindiği üzere, emekliler her yıl iki dini bayram öncesinde biner liralık ikramiye alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki hafta yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin Temmuz ayında hesaplara yatacağını açıklamıştı. Peki, Kurban Bayramı için emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl iki dini bayram öncesinde biner liralık ikramiye alan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi verilecek olan ikramiye ile ilgili son dakika araştırmaları gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuş ve ikramiyelerin Temmuz ayı içerisinde hesaplara yatacağını belirtmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

BAYRAM İKRAMİYESİ SON GÜN NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

SSK EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?

Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, sonra rakamı 4 olanra 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını alabilecek.

Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşları alabilecek.

Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ KAÇ PARA?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

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Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi
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