Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl iki dini bayram öncesinde biner liralık ikramiye alan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi verilecek olan ikramiye ile ilgili son dakika araştırmaları gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuş ve ikramiyelerin Temmuz ayı içerisinde hesaplara yatacağını belirtmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…