Türkiye’yi tek geçeriz

Pandemi nedeniyle uçuş trafiğini askıya alan ülkeler yeni normalleşme kapsamında uçuşları başlatıyor. 1 Temmuz'da Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla birlikte Antalya'da da Ukraynalı turist yoğunluğu görülüyor. Daha çok Kemer bölgesini tercih eden Ukraynalı turistlere Türkiye'de alınan önlemleri nasıl bulduklarını, tatillerinin nasıl geçtiğini sorduk. Türkiye'yi pandemi sürecinde yakından takip ettiklerini ve alınan önlemlere hayranlık duyduklarını anlatan turistler, burada eşsiz bir tatil geçirdiklerini ve kendilerini çok güvende hissettiklerini vurguluyorlar. Avrupa'da vaka sayılarına dikkat çeken turistler, Türkiye'yi tek geçtiklerini söylüyor. İşte onların tatil izlenimleri:Tatilimizi satın aldığımız acente bize Türkiye'de alınan önlemleri aktardı. O kadar üst düzey önlemler alınmış ki Türkiye'ye güvenmemek imkansız. Biz de bunu gelince zaten yerinde görme şansı yakaladık. Beklentilerimizin de üstünde hizmetle karşılaştık. İçeride pandemi nedeniyle uyarılar bekliyorduk. Ancak otel içinde bunu görmedik. Personele sorduğumuzda ise termal kameralarla izlendiğimizi söyledi. Bu bize daha büyük güven ve konfor verdi. Pandemi nedeniyle hiç psikolojik bir baskı hissetmedik. Tüm önlemler alınmış ama sizi rahatsız etmiyorlar. Antalya'da tura çıktık o dahi çok disiplinliydi. Benim iki çocuğum var. Güvenle ve huzurla tatil yaptık. Bütün arkadaşlarımıza da tatil için Türkiye'yi önereceğiz.Türkiye'ye ilk kez gelmiyoruz ve buradaki kaliteyi çok iyi biliyoruz. pandemi sürecinde de Türkiye'yi takip ettik, çok disiplinli çalıştılar. Vaka sayıları da bu başarıyı ortaya koydu. Türkiye'ye gelmeden önce de otellerin web sayfasından tedbirleri inceledik. Geldiğimizde de Türkiye'yi Ukrayna'dan daha güvenilir bulduk. Burada tek kullanımlık maskeler veriliyor. Bardaklar tek kullanımlık. Personel çok iyi eğitilmiş. Her şey mükemmel, dolayısıyla hiç korkmadık. Aldığımız hizmette hiçbir düşüş yok. Çok yüksek disiplin ve tedbirler vardı. Benim kendi bloğum var (Yana Osipova) ve burada korkuları yok etmeye çalışıyorum. İnsanlara öneride bulundum. Burada oteller kontrol altında, hiç korkmayın ve gelin diyorum.Türkiye'ye gelirken hiç tedirgin olmadık. Çünkü pandemi sürecinde bütün haberleri takip ettik ve Türkiye bu süreçte kendine yettiği gibi başka ülkelere de hijyen ve ekipman desteği sağladı. Bu pandemiyle mücadeledeki gücünü gösteriyor. Bu bize daha da güven verdi. Avrupa'da vaka sayıları çok yüksekti. Özellikle yaşlı evlerinde ölen insanlar oldu ve bu bizi çok üzdü. Kız kardeşim İspanya'da yaşıyor. Bizi davet etti ancak biz Türkiye'de tatil yapmayı tercih ettik. Türkiye'yi tek geçeriz özellikle çocuklu aileler için mükemmel bir ülke. Avrupa'daki arkadaşlarımız da Türkiye'ye gelmek istiyor. Karantina uygulamasının kalkmasını bekliyorlar.Bir haftadır Türkiye'deyiz. Yarın dönüyoruz ve çok üzgünüz. Çünkü burada eşsiz bir zaman geçirdik. Biz birçok ülkeye gidiyoruz. Ancak Türkiye bizim için çok özel. Daha önce 22 kez gelmiştik. pandemi sürecinde de geldik ve burada kendimizi hem çok güvende hem de çok mutlu hissettik. Oteller çok iyi önlemler almış. Biz Ukrayna'da da tatil yaptık ama orada çok tedirgindik. Burada alınan önlemleri gördüğümüz için hiç tedirginlik duymadık. Her saniye her şey siliniyor ve yıkanıyor. Deniz tertemiz. Bu her zaman böyleydi ama pandemide üst düzeye çıkmış. Bu size daha da güven veriyor. Her şey düşünülmüş ama hiç hissettirilmiyor. Sizi rahatsız etmiyor bu durum. Ağustosta başka bir ülkede tatil planlıyorduk ama Türkiye'de o kadar güzel tatil geçirdik ki yeniden buraya gelmeye karar verdik. Almanya, İtalya ve Polonya'da da arkadaşlarımız var. Bize sordular tatilimizi nasıl geçirdiğimizi. Anlattıklarımızın ardından hemen gelmek istediklerini söylediler. Dönüşte karantina kaldırılsa hemen geleceklerini söylüyorlar.