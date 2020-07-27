Akbank 14. kez en iyi banka

Finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Awards for Excellence 2020 - Mükemmellik Ödülleri 2020" kapsamında Akbank bu yıl da "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türk bankacılık sektörünün yurtdışında güçlü ve sağlam algısının yatırımcılar ve finans çevreleri tarafından her zaman değer bulduğunu ve bu sebeple de desteklendiklerini belirterek, "Ödülleri sadece bankamız adına değil sektörümüz adına da alıyoruz. Güçlü finansallarıyla Türkiye Bankacılık sektörü, yurtdışı yatırımcılara güven sağlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Sektörün salgın döneminde de başarılı olduğuna inandığını kaydeden Binbaşgil, "Yapay zeka ve müşteri deneyimi tasarımı gibi belirlediğimiz ana eksenlerde geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu yapılanlar ışığında ödülün verilmesi çok anlamlı" dedi.