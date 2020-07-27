Borsadan iki sıfır atılıyor

Borsa İstanbul'da, endekslerden bugün iki sıfır atılacak. Borsa İstanbul'un 2018'den bu yana zaman zaman gündemini meşgul eden endekslerden sıfır atılması uygulaması, sistem güncellemesi ile hayata geçecek. BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, devreye alınacak.Hazırlıkları ve testleri tamamlanan güncelleme, 23 yıl aradan sonra Borsa İstanbul'da fiyat ve getiri endekslerinden sıfır atılmasını ve VİOP'taki bazı değişiklikleri içeriyor. Endekslerden iki sıfır atılmasıyla endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edilirken, uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100 ile çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak.Geçiş tarihinden önce hesaplanmış endeks değerleri ise 100'e bölünerek endekslerin başlangıç tarihlerindeki değerleri ve tarihsel endeks değerleri güncellenecek.Amerika, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerdeki borsa endekslerinin 4 veya 5 haneli olması nedeniyle Borsa İstanbul'un altı haneli endekslerini takip etmek zor. Endeksten hane çıkarılması, yabancılarla hızlı iletişim açısından da avantaj.