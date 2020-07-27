Çalışan anneye 12 bin lira destek

Hükümet, çalışan anneleri desteklemek için tüm imkânları seferber ediyor. Doğum yapan çalışan kadınlara süt ve emzirme parası, doğum ve kreş yardım, yarım gün çalışa desteği vermeye devam ederken eğitimli bakıcı desteği de 300 euroya (2 bin 395 lira) çıkardı. Bir çocuklu asgari ücretli anneye doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik parası olarak ödenen destek 8 bin liraya ulaştı. Bu tutar çocuk sayısı ve brüt maaşa göre değişirken 4 bin lira brüt ücreti olan bir annenin tüm hakları kullanması durumunda toplam 12 bin liraya ulaşıyor. Türkiye'de 15 yaş altında çocuğa sahip 3.2 milyon çalışan anne bulunuyor.