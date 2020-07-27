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, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı.

Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında alınan 140 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 457 milyon lira ile mayıs ayı organik yaş çay farkı olan 15 milyon liranın ödeneceği belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:42 Son Güncelleme: 27.7.2020 12:42 ABONE OL
ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında alınan 140 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 457 milyon lira ile mayıs ayı organik yaş çay farkı olan 15 milyon liranın ödeneceği belirtildi.

Paranın, üreticilerin banka hesaplarına bugün aktarılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı, organik yaş çay farkı ödemesinin ise bayram arifesinde yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının devam ettiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 150 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi. Birinci ve ikinci sürgün döneminde toplamda ise 395 bin ton çay alımı yapıldı. Daha önce bayram arifesi ve bayramın tamamında kesintisiz çay alımı ve üretimi yapacağımızı beyan etmemize rağmen üreticilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda bayramın birinci günü üreticilerimizden çay alımı ve fabrikalarımızda işlenmesi hususunu tekrar değerlendirmeye aldık, çay alımlarının yapılıp yapılmayacağı noktasında nihai kararımızla ilgili en kısa sürede açıklama yapılacaktır."

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ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı.
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