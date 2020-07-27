Fındık alım fiyatı 2020: Fındık alım fiyatları ne kadar? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

Ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinden olan fındık ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Üretimini yapan vatandaşlarımızın merakla beklediği alım fiyatları açıklaması, bugün yapılan Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan 2020 yılı için geçerli olacak Giresun kalite kabuklu ve levant kalite kabuklu fındık ürünlerinin alım fiyatlarını açıkladı. Bu son dakika açıklaması sonrasında vatandaşlarımız 2020 Fındık alım fiyatları ne kadar? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı.

FINDIK ALIM FİYATI 2020: FINDIK ALIM FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılı fındık kalite türlerine göre alımlarda geçerli olacak fiyatlar şöyle;