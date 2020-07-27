İstanbul'daki 20 yaş üstü konutların 3'te ikisi deprem sigortasız

DEGÜDER Başkanı olan Sinan Türkkan'ın yaptığı açıklamada, İstanbul'da 2000 ve öncesi yıllarda yapılan bina sayısının 817 bin 339 olduğunu kaydederek, bu binalarda 3 milyon 270 bin adet konut bulunduğunu bildirdi.

Kentte bulunan toplam 4,7 milyon adet civarındaki konutun 3 milyon 270 bin adedinin yaşının 20 ve üstünde olduğunu dile getiren Türkkan, son zamanlarda artan depremlerin yaşlı ve riskli konut stokunu yeniden akıllara getirdiğini anlattı.

Türkkan, 1999'daki Marmara Depremi'nden sonra Eylül 2000'de Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başlatıldığını belirterek, devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına aldığını söyledi.

Uygulama başladığı dönemden bu yana geçen 20 yılda ülkedeki deprem sigortalı konut sayısının yüzde 50'yi aştığını dile getiren Türkkan, "Ancak hala diğer yarıya yakınlık kısmında sigorta yok. Bu çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Gıdada fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya ceza verildi Son dakika: 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başladı