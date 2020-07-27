2020 Kısa çalışma ödeneği bu ay ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği süresi yeniden uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Pandemi sürecinde vatandaşlara verilmekte olan kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Ağustos ayında hesaplara yatması beklenen ödeneğin tarihi erkene alınırken tarihler bildirildi. Öte yandan bu ücreti alan vatandaşlar ödenek süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren salgında vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarı alması amacıyla ödenen Kısa çalışma ödeneği ücretleri bu ay erkenden hesaplara yatıyor. Öte yandan Mini İstihdam Paketi kapsamında ödeneğin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu…