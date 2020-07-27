Oyun için ilk yatırım fonu kuruldu

Türkiye'nin ilk milyar doları aşan girişimi yani unicorn'u olan Peak Games'in 1.8 milyar dolar gibi yüksek bir rakama satılmasının ardından bu alana yatırımcı ilgisi de artmaya başladı. Bir süredir yurtdışından oldukça rağbet gören Türk firmaları, yerli yatırımcıların da ilgisini çekti. Bu alanda ilk fon da kuruldu. Actus Portföy, 15 milyon dolarlık bir fon kurarak bu alanda potansiyeli olan oyun firmalarına daha girişim aşamasındayken yatırım yapmaya başladı.Oyun, medya ve eğlence sektörüne yatırımcıların oldukça rağbet gösterdiğini belirten Actus Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, "Konvansiyonel dediğimiz piyasa araçlarına yatırım yapma dışında biz alternatif varlıklara yatırım yapan bir fonuz. Girişim sermayesi gibi alanlara da yatırımlar yapıyoruz. Bu fonlarda pazar payımız yüzde 32 ve bu alanda en büyük portföy yönetim şirketiyiz. Gaziantep Şehir Hastanesinden tutun, yenilenebilir enerji fonlarına kadar yatırımyapıyoruz. Kurduğumuz bu oyun, eğlence ve spor fonu ile şu ana kadar üç milyon dolarlık yatırım çektik. Fon büyüklüğünü de 15 milyon dolar ile de sınırlandıracağız. İlk üç yatırımımızı da yaptık. 3 milyon dolarlık yatırımımız sadece oyuna" dedi.14 ay daha yatırımcı alacak fonun şu anda 12 civarında yatırımcısı olduğunu belirten Hocaoğlu, "Yaptığımız yatırımlar şu anda start-up aşamasında olacak. 250 bin doları geçmez. Bunun dışında biraz daha gelişmiş firmalara da yatırım yapacağız ama orada da rakam 1.5-2 milyon doları geçmez. Bu fonu büyüttükten sonra yani birkaç sene içinde de bölgesel olmayı düşünüyoruz. MENA fonu gibi düşünüyoruz sonraki aşamayı" dedi. Sporcu seçme alanına da gireceklerini belirten Hocaoğlu, "Dünyanın her yerinden birer kişi alt ligleri video ile görüntüleyip oyuncu analizi yapıp sisteme yükleyecek. Kulüpler de bu analizleri ülke değiştirmeden görme şansına sahip olacak" dedi.