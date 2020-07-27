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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberleri: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 27 Temmuz Pazartesi bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Son dakika haberleri: rekor tazeliyor! 27 Temmuz Pazartesi bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

, rekor tazelemeye devam ediyor. Son yılların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları ile ilgili anlık değişimler, uzman yorumları ve son dakika haberleri hem yatırımcılar hem de ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından son dönemde takip ediliyor. 27 Temmuz Pazartesi altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.7.2020 07:11 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 27 Temmuz Pazartesi bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan ve piyasalarda haftanın ilk işlem gününe hareketli bir giriş yapan , rekor tazelemeye devam ediyor. Gram altın fiyatı 425 TL seviyesine ulaşırken çeyrek altın fiyatı 703 TL bandında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 27 Temmuz 2020 Pazartesi tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 27 Temmuz Pazartesi bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.857,00
SATIŞ: 2.875,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.802,00
SATIŞ: 2.832,00

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Son dakika haberleri: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 27 Temmuz Pazartesi bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.701,87
SATIŞ: 2.753,38

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.387,40
SATIŞ: 1.403,90

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberleri: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 27 Temmuz Pazartesi bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 695,80
SATIŞ: 702,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 425,26
SATIŞ: 425,34

GRAM ALTIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1894 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın geçtiğimiz haftadan beri tarihi zirvesini yeniliyor.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 27 Temmuz Pazartesi bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

CITI: ONS ALTIN 2000 DOLARI GÖREBİLİR

Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırmasını bekliyor. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle ons altın fiyatlarının 2000 doları aşmasını muhtemel görüyor.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 27 Temmuz Pazartesi bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

"GRAM ALTINDA HER YIL %35-40 ARALIĞINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

İnsanlara yatırımlarını emtiaya yapmalarını sık sık tavsiye ettiğini ifade eden uzman isim, "Özellikle uzun vadeli bakınca bugünkü ve ons altın yine ucuz. Neye göre ucuz? Önümüzdeki yıllara göre ucuz. Mesela her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak" dedi.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 27 Temmuz Pazartesi bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.

Artan likiditenin bir kısmı da borsalara kayıyor. Küresel düzeyde hisse senedi piyasaları özellikle teknoloji şirketleri önderliğinde rekorlara imza attı.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.

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Son dakika haberleri: Altın fiyatları rekor tazeliyor! 27 Temmuz Pazartesi bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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