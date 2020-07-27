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'ndan '' paylaşımı

Corona virüs salgınındaki normalleşme ile beraber yerli ve yabancı turistler 'ya gelmeye başladı. da sosyal medya hesabından özel bir video paylaşarak, "Antalya'yı görmenin tam zamanı!" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 14:07 Son Güncelleme: 27.7.2020 14:12 ABONE OL
Türk Hava Yolları'ndan 'Antalya' paylaşımı

Corona virüs salgınındaki normalleşme turizm sektörüne olumlu yansıdı. Yerli ve yabancı turistler özellikle Antalya'ya akın etmeye başladı. Türk Hava Yolları da resmi Twitter hesabından Antalya'ya özel bir video paylaştı.

THY, "Deniz, kum, güneşin tarihle buluştuğu ve benzersiz antik kentleri keşfedebileceğiniz Antalya'yı görmenin tam zamanı!" dedi.

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Türk Hava Yolları'ndan 'Antalya' paylaşımı
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