Türk Hava Yolları'ndan 'Antalya' paylaşımı

Corona virüs salgınındaki normalleşme turizm sektörüne olumlu yansıdı. Yerli ve yabancı turistler özellikle Antalya'ya akın etmeye başladı. Türk Hava Yolları da resmi Twitter hesabından Antalya'ya özel bir video paylaştı.

THY, "Deniz, kum, güneşin tarihle buluştuğu ve benzersiz antik kentleri keşfedebileceğiniz Antalya'yı görmenin tam zamanı!" dedi.