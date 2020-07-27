Vatandaşlar dikkat! Galericilerden sıfır otomobil tuzağı

2020 yılına çok hızlı başlayan, koronavirüs krizine ve sektördeki durgunluğa rağmen sonrasında yaşanan gelişmeler ile hızla ayağa kalkan otomotivde fiyat artışı depremi yaşanıyor. Düşük faiz desteği ve kredi destek paketi ile özellikle haziran ayından başlayarak otomotiv pazarı giderek yükseliyordu. Ancak kamu bankaları yaptığı ortak açıklama ile yapılan yüksek fiyat artışları sebebiyle 6 üreticiyi kredi destek paketinden çıkarttığını açıkladı.
FİYATLAR ORANTISIZ
Ocak ayından bu yana tedarik sıkıntısı yaşayan firmaların bu sıkıntısı koronavirüs döneminde fabrikaların durması sonrası talebin artmaya devam etmesi ile zirve yaptı. Bu nedenle ikinci el araçlarda da göze çarpan muazzam bir fiyat artışı yaşandı. Bununla beraber kurla doğru orantılı olarak da sıfır araçların fiyatları da yükseliyordu. Ancak liste fiyatları incelendiğinde 6 markanın Türkiye'de ürettiği bazı modellerinde kurdan bağımsız ciddi artışlar dikkat çekti.
FIRSATA DÖNÜŞTÜ
Bankalardan yapılan ortak açıklamada, "Kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.
ÜRETİCİLER ZARARDA
Koronavirüs sonrası normalleşme döneminde, sosyal mesafeli ve maskeli, düşük kapasite ile üretim markaların maliyetlerini önemli derecede artırıyor. Bunun yanı sıra, servislerdeki işçi sayısının yarıya indirilmesi dolayısıyla servis sayılarının iki katına çıkması gibi ekstra giderler de dikkat çekiyor. OSD Başkanı Haydar Yenigün geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında bu maliyetleri üreticilerin fiyatlarına yansıtarak tüketiciden karşılayamayacağını vurgulamıştı ancak liste fiyatları bunun tam tersini söyler nitelikte. Ocak temmuz döneminde kur artışlarına paralel artışın çok üzerinde fiyat değişimleri olduğu göze çarptı. Öyle ki bazı modellerde yüzde 30'a kadar varan yükselişler oldu.
HANGİ MARKA NE KADAR ZAM YAPTI?
CARDATA'NIN Hürriyet için özel olarak derlediği firmaların ocak-temmuz liste fiyatlarına göre; en fazla artış, yüzde 31 oran ile Renault Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzinli otomatik modelinde olurken, liste fiyatı ocak ayında 183 bin 400 TL olan model temmuzda 240 bin 500'e çıktı. Artış yüzde 31.1 oldu. Benzer şekilde, Toyota C-HR Crossover 1.2 Turbo 4x2 Flame benzinli otomatik, de ocak ayında 183 bin 800 TL iken temmuzda fiyatı 228 bin 800'e yükseldi, bu modeldeki artış ise yüzde 24.5'ti. Honda Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus yüzde 19.6, Hyunda i20 Hatchback 1.2 MPI Jump yüzde 18.3, Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Mirror yüzde 14.3, Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI yüzde 10.1'lik fiyat artışları ile satışa sunuldu.