Yarısından fazlası Türkiye'de üretilecek! Dünya onun peşinde...

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Şentürk, jeotermal akışkandan elde edilmesi hedeflenen kimyasal içeriğin, jeolojik yapıyla ilişkili olduğuna işaret ederek jeotermal sahaların ısı potansiyelleri başta olmak üzere, tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına ve sanayide ham madde ihtiyacının karşılanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Şentürk, şöyle devam etti: